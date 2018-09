Si alguien te hizo algo que pueda haberte causado daño, es el momento de olvidar y perdonar pues la esencia y la clave para la libertad es dejar atrás los rencores y no traer al presente nada negativo del pasado. Las personas superiores saben alzarse, no están recordando lo que sucedió. Este domingo se abren nuevos horizontes en tu vida. Haz todo como tenías planeado.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario no te lamentes por el pasado ni pienses en los errores cometidos sino mira firmemente tu presente y tu futuro porque solamente así podrás salir adelante de cualquier situación complicada. Culmina una etapa que ahora se presenta con un cariz distinto, más intenso. Te encuentras en el medio de un período en el que tanto el amor como la fortuna continúan tocando de cerca de tu vida con el tránsito lunar a un signo de aire que todo lo flexibiliza. Hay buenas noticias asociadas con el azar, los concursos y rifas. Es momento de zanjar viejas heridas de amor, pero al mismo tiempo, no dejarte engatusar nuevamente con engaños y falsas promesas.

Para los nativos del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio hay un aviso. Si esa persona de tu pasado vuelve a insistir y tu experiencia no fue buena, dile “¡No, gracias, ahora soy feliz!” Actúa acorde a la naturaleza de tu elemento firme y decidido. Tal vez surjan circunstancias imprevistas que puedan desajustarte. Mantén la serenidad ante una situación embarazosa que se presente en tu entorno tanto en tu vida familiar como en tu trabajo. Tu presencia de ánimo evitará contratiempos y te destacarás como una persona sensata y responsable.

En el caso de los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario existe la posibilidad de recibir un dinero por vías poco convencionales. Explora las loterías y rifas, concursos y otras actividades similares. Podrías tener una agradable sorpresa pues tus sueños de hoy son sumamente reveladores. Cautivas y conquistas con poco esfuerzo y no necesitas hacer nada extraordinario para atraer la felicidad. Cuanto más difícil parezca la situación más rápido surgirán las soluciones y aunque ahora te encuentres en medio de un problema que te parezca demasiado serio podrás resolverlo felizmente aplicando tu naturaleza inteligente y adaptable, propia de tu elemento aire. No te agobies nunca por algo que no puedas darle feliz término, haz lo que te corresponde y adelante.