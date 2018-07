Así vemos que los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario acentúan la parte más sensitiva de tu personalidad. Lo que ahora sientes no lo puedes ocultar y tus emociones se reflejan en tu rostro, palabras, gestos. No será fácil ocultar esos sentimientos sobre todo cuando estés frente a quien es tan importante para ti. También es un ciclo de inspiración laboral y tu creatividad pagará dividendos puesto que estarás haciendo cosas cada vez más originales que te ganarán el reconocimiento de los demás. Si estás desempleado es tu momento para mover todos tus recursos humanos ya que pronto los estarás aplicando en una importante entrevista que puede cambiar totalmente tu rumbo laboral en este segundo semestre del año.

Los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, en este período del segundo semestre del año y con el paisaje astral que hoy está imperando en tu elemento vibrarán con un tono inefable, de una alegría interior que no saben de dónde procede, no pueden explicar, pero ilumina el día. Ve considerando la posibilidad de una mini vacación, una escapada de fin de semana o alguna actividad social similar que te ayude a romper la rutina y encauzar la dirección de tu vida en un sendero más adecuado, estable y próspero. Hay todo un verdadero arcoíris de posibilidades frente a ti, y lo único que precisas hacer es no desestimar las oportunidades que surjan. Todo esto lo puedes entender mejor al consultar tu horóscopo diario y así podrás aplicar eficientemente estas energías en tu vida cotidiana y tu signo correspondiente en particular.