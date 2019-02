Las tónicas laborales son buenas así que no te inquietes si has recibido noticias perturbadoras asociadas con tu empleo o con dinero ya que en pocos días recibirás alentadoras noticias, es más, en el transcurso de esta semana actual escucharás novedades.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario , es hora de poner a funcionar tu intuición y colocar el dinero donde mejor pueda servirte. Inclusive hay un movimiento en el azar que puede darte suerte y fortuna si sigues tus sueños, pero no confíes solamente en las loterías. Algo positivo ocurre en tu familia. Una noticia sumamente agradable te alegrará este día, puede ser algo que proceda de un familiar querido, un amigo o una novedad feliz en tu trabajo. De todas maneras estás bien auspiciado y los encuentros que temías se resolverán felizmente. No obstante, en cuestiones de papeles, bancos, dineros y documentos ten cuidado porque podrías estar algo atolondrado y equivocarte en tus cuentas.

En el caso del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio notarás cómo el amor está muy favorecido. La llegada de alguien a tu casa trae magníficas noticias que alegrarán mucho tu vida sentimental. Tal vez se trate de un reencuentro o de una cita romántica y la felicidad de un niño pequeño. Esta etapa astral que ahora se está abriendo en tu vida implica grandes alegrías para estos días del mes de febrero recientemente comenzado. Aunque debas quedarte un poco más de tiempo en tu trabajo no lleves nada a casa porque entonces estarías agobiándote. Una vez que entres en tu hogar relájate y deja atrás todos los problemas laborales, económicos y sociales. Así estarás mejor.

Finalmente si tu signo es del elemento agua terminarás lo que te preocupaba. Si tu relación no funciona y sientes que llegó el momento de decir adiós, tendrás la fuerza necesaria para realizarlo. No es posible vivir junto a quien no se ama y ahora más que nunca tu futuro depende de ti. Sin embargo, si tu relación marcha bien y tu vida amorosa está funcionando como debe entonces estos serán días de alegrías y muchas gratificaciones sentimentales pues estás iniciando el hermoso mes del amor.