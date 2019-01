Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio debes estar muy alerta para no ser víctima de estafadores telefónicos. Cuidado con ofertas que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. No hay nada gratis detrás de las promociones publicitarias que aparentemente regalan muchas cosas. Para resolver tus problemas confía básicamente en tu trabajo concreto. Recuerda que esta es la semana del eclipse en tu elemento y desde ahora vas sintiendo el impacto transformador del próximo evento cósmico. Este es un miércoles para disfrutarlo totalmente y no estar preocupándote por lo que no puedes resolver. El cambio de estrategia se impone, probablemente debas volver a utilizar esquemas anteriores de negociaciones que te fueron exitosos en el pasado.