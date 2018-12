Si tu signo es del elemento tierra Tauro, Virgo o Capricornio, te envuelve un sentimiento de estabilidad en tu vida laboral y a partir de este ciclo tus actividades tienden a ser muy productivas debido en gran parte al entusiasmo que pones en tu trabajo. Continúa con esa tendencia y triunfarás rotundamente. No malgastes el dinero que ahora te está llegando porque dentro de pocos días tendrás una excelente oportunidad para comprar algo bueno, y si ahora te endeudas después no podrás hacerle frente a ese negocio tan prometedor, no te dejes influir por gente negativa.