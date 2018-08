Los signos de tierra como son Tauro, Virgo o Capricornio tu personalidad vibra al ocurrir el tránsito de la Luna en el elemento fuego en dirección norte y en el amor estarás expuesto a nuevas situaciones, tal vez encuentros inesperados en los que la posibilidad del romance esté más cercana de lo que piensas. Concéntrate en lo que deseas en tu vida amorosa y no te guíes por lo que otros te digan. Tú tienes el juicio y la inteligencia necesarios para escoger lo que más te conviene y es mejor para ti sin necesidad de estar sujeto a los caprichos ajenos.

En el caso de los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario, tiendes a estar muy impulsivo y reaccionar de forma emocional frente a las situaciones que surjan. Te recomiendo equilibres tus decisiones y respuestas con la madurez que se precisa para no cometer indiscreciones. Si te encuentras a la expectativa en medio de una gestión laboral debes tranquilizarte. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar con calma el camino a tomar en una situación nueva que puede sorprenderte. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas que pondrán en perspectivas las situaciones emocionales presentes.