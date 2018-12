Si eres nativo del elemento fuego, o sea, eres de Aries, Leo o Sagitario este miércoles no es el momento adecuado para decir o hacer nada apoyándote en tus emociones sino de razonar y tomar en cuenta todos los factores antes de cambiar de empleo, mudarte o iniciar una relación que requiera un nivel de compromiso mayor de tu parte. El amor te sonríe, y la fortuna también, pero no te adelantes a los acontecimientos. Si hablas demasiado podrías verte involucrado en situaciones comprometedoras en tu vida amorosa o social.

Si eres nativo del elemento tierra, o sea, eres Tauro, Virgo o Capricornio, notarás cómo tu realidad íntima se enriquecerá con un toque de creatividad e ingenio que pondrá picardía en tu relación y fortalecerá tus lazos afectivos. Por la influencia de la Luna en tu elemento pudieras sentirte algo inquieto en horas de la mañana. Evita las bebidas alcohólicas y excitantes antes de irte a la cama. No es el día de las cenas copiosas ni tardías pues tiendes al insomnio. Si eres vendedor recibes una buena onda, pero cuidado con quienes te prometen mucho y no tienen experiencia porque podrías caer en una trampa legal. Mantente alerta y avispado.

En el caso del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario te maravillarás al descubrir cómo las cosas más difíciles se resuelven cuando menos piensas y el dinero que necesitas te llega en el mejor de los momentos. No te desanimes si te sientes estancado en tus proyectos económicos pues aunque retrocedas un paso habrás avanzado dos. Te asombrará lo que vas a escuchar en este miércoles ya que el tono de sorpresa que te envuelve lo transformará todo. Actúa a tu manera, independientemente, pero tomando en consideración a otras personas. Te llegará una noticia largamente esperada de esa persona que es tan importante para ti.

Finalmente, si tu elemento es agua, o sea Cáncer, Escorpión o Piscis, no digas esas palabras de tono emocional que surja por un impulso del momento si con las mismas vas a herir o lastimar a los demás. Obra con cautela y no habrá problemas. Una recomendación oportuna en este ciclo es que controles tu lengua pues la tienes demasiado suelta y eso no te conviene. Deja atrás el pesimismo y la desconfianza, y podrás avanzar decididamente a la conquista de tu futuro y la realización de tu presente que se está perfilando de una manera formidable en estos últimos días del año que estamos viviendo en estos momentos. Y para que sepas más al respecto, entra ahora mismo en Univisión Horóscopos y busca tu signo donde encontrarás las respuestas a tus interrogantes.