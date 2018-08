Si tu signo es del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio revisa tus planes. Si estás pensando viajar prepara con tiempo todo para que no tengas trastornos ni demoras. En este ciclo actual iniciado este día se superan muchos trastornos nerviosos que pueden haberte mantenido deprimido anteriormente. La vibración astral presente propicia restablecimientos y contribuye a mejorar mucho los padecimientos crónicos. El azar también es propicio. Por otra parte, no dejes que los demás se aprovechen de tu buena actitud y disposición para delegar en ti sus responsabilidades, sin remunerarte como mereces. Traza líneas divisorias este día sobre todo en tu empleo. Una cosa es cooperar y ayudar a tus compañeros y otra es hacer el trabajo de ellos.

Si eres del elemento aire como Géminis, Libra y Acuario te despiertas muy dinámico y con un nivel alto de energía física. Estás recibiendo señales de recuperación, si has pasado algún problema físico reciente, las cuales te estimularán a continuar los planes de salud que ahora estás llevando a cabo. No te impacientes por algo que no puedas resolver y toma las cosas con más calma. La vida te depara sorpresas agradables. No olvides que cuando el amor llama se debe atender y no buscar explicaciones porque la mayoría de las veces las mismas no existen.