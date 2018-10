Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, este no es el momento de la autosuficiencia, sino de la modestia y la sencillez. Un gesto positivo de tu parte te ayudará mucho en tu trabajo y en tus relaciones personales, la humildad es una cualidad hermosa cuando es genuina. Además, tu iniciativa está en un punto muy alto. No tienes por qué pensar que vas a repetir una equivocación económica del pasado. Si perdiste dinero en un negocio fallido, no vayas por eso a cerrarte ante grandes posibilidades actuales.