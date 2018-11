Hoy domingo la Luna está en Piscis, moviéndose al signo de Aries, y los planetas Mercurio en Sagitario, Urano en Aries y Neptuno en Piscis siguen retrógrados.

Las posiciones planetarias de hoy, en particular las de Venus y Marte, nos ayudan a tener más confianza en nosotros mismos y con esa seguridad exigir lo justo y no quedarnos callados cuando entendemos que un negocio, un pago o una retribución no es lo que merecemos en este momento.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, el día presenta un buen rostro económico para ti. Atiende a una persona de posición importante en tu medio la cual tiene mucho interés en asociarse contigo para juntos trabajar en un plan muy prometedor que conlleva un aumento de tus ingresos y tu status financiero. Un viaje que surge en el momento preciso te ayudará a revivir una situación sentimental del pasado que con el tránsito de Venus, directo, combinado con la acción de Júpiter, se vuelve apasionante.

Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, no te detengas, actúa, ve a esa cita y haz las llamadas telefónicas pendientes y envía los correos electrónicos que te has propuesto. Hay sorpresas en tu vida amorosa y ya empiezas a ver resultados. No vaciles, el momento es de acción. Espera una mejoría en tu salud si has estado guardando cama por padecer de gripe o de otra afección similar, ya bien sea bronquitis, catarros o resfriados.

Si eres un nativo del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, te sientes con más confianza en ti mismo y con esa seguridad podrás exigir lo justo y no quedarte callado cuando entiendas que un negocio, un pago o una retribución no es lo que mereces en este momento. El tránsito de Venus te envuelve con un tono muy activo y dinámico. Tiendes a dar más energía que recibida ayudando a otras gentes, tanto emocional como financieramente, y muchas veces es poco lo que obtienes a cambio de tu esfuerzo. Debido a la influencia retrógrada de Mercurio puedes sentirte drenado, cansado, pero no pierdas tu confianza en el amor.

Finalmente, en el caso de los signos de agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, no te desalientes por un contratiempo en tu trabajo porque si lo tomas de manera deportiva habrás adquirido experiencia. Todo lo puedes lograr si así te lo propones. No te has equivocado en tu elección y esa persona que te interesa es la que te conviene. No te desalientes por un contratiempo inicial ni una negativa que te hayan dado. Lo mejor ocurre dentro de unos días. Ya verás sorpresas. Tu intuición y claridad mental te ayudarán a encontrar soluciones adecuadas y muy prácticas a las dificultades que surjan mañana lunes en la realización de tu trabajo.

