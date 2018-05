Y en el caso de los signos del elemento agua, como Cáncer, Escorpión y Piscis continúa el acento en los planos interiores de la personalidad, sigue tu agudeza síquica y si algo en tu interior te indica de una forma sutil que no debes firmar determinado contrato o iniciar un negocio con quien no te inspira confianza, entonces no lo hagas. No te cierres las puertas, por supuesto, pero tampoco actúes de forma atolondrada. Ahora sabes mucho más que antes y ese conocimiento también lo puedes emplear en tu vida amorosa, con mucho éxito en todo.