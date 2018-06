Si tu signo es del elemento tierra como Tauro, Virgo o Capricornio estarás dando pasos muy seguros en una relación ya bien sea de índole sentimental o laboral porque en este lunes se conjugan tu sentido práctico con tu visión romántica de la vida. Prepárate para encuentros no programados con quienes pueden cambiar tu manera de ver la realidad. Es el tiempo de la unión feliz para quienes han estado dudando del amor, si pensabas que las decepciones del pasado se iban a repetir ahora compruebas que no es así ya que te encuentras con un nuevo amanecer en tu vida, una oportunidad que no debes desaprovechar.