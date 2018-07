En el caso del elemento tierra, los signos Tauro, Virgo y Capricornio este será un miércoles armónico y equilibrado en el que te percatas de la importancia que tiene tomar las cosas según se vayan presentando y no tratar de imponer opiniones personales. Aceptar a los demás como son, y no como quisiéramos que fueran, es la llave que abrirá puertas y te permitirá avanzar dentro de un camino exitoso que te conducirá al lugar donde quieres llegar. Algo imprevisto te forzará a cambiar un plan de fin de semana, pero si lo tomas deportivamente no te molestará, al contrario, te servirá de aliciente para lo que vendrá después.