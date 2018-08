Si eres nativo del elemento tierra, o sea de Tauro, Virgo o Capricornio, puedes volverte demasiado aprensivo y preocupado por tu bienestar físico. No te dejes llevar por esas ideas negativas y verás que bien te sientes. Son nuestros pensamientos quienes van conformando nuestro estado de salud. ¡Ánimo! Se crean nuevas amistades y tu posición se solidifica. No obstante, debes cuidarte mucho para no caer presa de las píldoras y somníferos creadores de hábitos si durante estos días estás padeciendo de insomnio o has visto alterado tus patrones normales de sueño.