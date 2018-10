Los signos de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio entran en una fase muy significativa ya que empiezan a suceder ciertas situaciones que te colocarán en un escenario sentimental hasta ahora poco conocido por ti. Vas a entender lo que está sucediendo y al hacerlo le pondrás remedio. Las cosas a veces parecen de una forma cuando realmente son de otra y en este día es necesario que veas con claridad lo que está aconteciendo en tu relación para que no yerres. Te sentirás con más energía y vitalidad, pero para poder aprovechar bien esa influencia positiva debes vigilar lo que comes y modificar hábitos negativos.

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario evita las promesas y los compromisos que te causan tensiones y estrés. No te comprometas a realizar trabajos para los cuales no estás totalmente capacitado ni listo. La carga de la responsabilidad que te caería encima no se recompensaría con nada aunque te paguen más. Prepárate muy bien primero. Esto se extiende a tu plano afectivo ya que si empiezas a prometer lo que luego no podrías cumplir esa situación, lejos de ser beneficiosa, se volvería contra ti y sería la causa de disgustos, desavenencias y problemas que se podrían haber evitado con más tacto social y una actitud menos impulsiva a la hora de las promesas emocionales.