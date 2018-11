¿YA ESCUCHASTE AL PROFESOR ZELLAGRO EN EL VIDEO DE ARRIBA?

Este sábado la Luna está en Piscis y se inicia el tránsito retrógrado de Mercurio por el signo de Sagitario. Además de este planeta tenemos a Urano, en Aries, y Neptuno en Piscis que continúan retrógrados.

Con el tránsito directo de Mercurio lo que te parecía confuso ahora se esclarece totalmente con la influencia directa de Venus, desde ayer que viene como un gran contrapeso para equilibrar la balanza cósmica que se ha movido con el movimiento retrógrado de Mercurio. Con esta influencia cósmica positiva nuestras relaciones personales, amorosas y laborales son estables, agradables y seguras.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, recuerda siempre que la vida tiene momentos felices y otros tristes, de eso se trata el vivir. ¡Tu actitud es la que los coloca en la balanza y hace que unos pesen más que otros! Las circunstancias están ahí, muchas veces no puedes cambiarlas, pero lo que sí puedes cambiar es tu manera de enfrentarlas. Proponte en este día ser dichoso y lo conseguirás. Las cosas no siempre salen a la medida de nuestros deseos, y en el amor esto es bastante común. Si has puesto tus ojos en alguien equivocado lo sabrás en su oportunidad.

Si tu elemento es tierra, Tauro, Virgo y Capricornio hay interrupciones súbitas las cuales podrían impedir el que terminarás a tiempo un trabajo si estás muy atareado. De ser así no te atormentes. Da lo mejor de ti y deja pendiente la solución del mismo para cuando regreses nuevamente a tu empleo el próximo lunes. Durante este período astral te llega el dinero de manera gradual. Planifica tu economía de modo tal que no te veas envuelto en situaciones comprometedoras con tus bancos y acreedores. No incurras en nuevas deudas sino más bien trata de irte poniendo al día paulatinamente.

Si eres nativo del elemento aire, los signos de Géminis, Libra y Acuario evita por todos los medios las precipitaciones, dejarlo todo para última hora, o sea procrastinar. No olvides tampoco lo que se considera la apreciación de la belleza. La misma estriba en su imprevisibilidad, en la constante expectativa del cambio y lo que puede ocurrir. Si estás soltero o soltera aumenta tu carisma sexual y con el mismo tu capacidad para atraer a tu lado a la pareja correcta. El fin de semana presenta un buen rostro económico para ti. Atiende a una persona de posición importante en tu medio la cual tiene mucho interés en asociarse contigo para juntos trabajar en un plan muy prometedor que conlleva un aumento de tus ingresos y tu status financiero.

Si tu elemento es agua, Cáncer, Escorpión o Piscis, un viaje que surge en el momento preciso te ayudará a revivir una situación sentimental del pasado que se vuelve apasionante. No te detengas, actúa, ve a esa cita y haz las llamadas telefónicas pendientes y envía los correos electrónicos que te has propuesto. Hay sorpresas en tu vida amorosa y ya empiezas a ver resultados. No vaciles, el momento es de acción. Debido a tu buena disposición nunca te quedarás sin trabajo más tiempo del que deba ser y aunque ahora existen ciertas circunstancias algo difíciles para ti en ese sentido verás cómo se empiezan a abrir puertas y encuentras empleo extra.

