Los signos de tierra, también llamados telúricos, como Tauro, Virgo y Capricornio están en una etapa de estabilidad unida al dinamismo. Esto quiere decir que por una parte consolidarás lo que has hecho y no incurrirás nuevamente en los mismos errores del pasado, y por otra parte que ya no te importará lo que pudo haber pasado en el transcurso de estos días pasados dentro de tu vida amorosa. No te afectan las desilusiones sino más bien las tomas con alegría porque te ayudaron a entender mejor que estabas yendo por un camino equivocado que ahora puedes rectificar para tu bien y el de quienes están a tu lado.