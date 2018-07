Si eres nativo del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario entenderás muchas cosas y darás un paso hacia adelante para terminar con una situación confusa. No importa ceder cuando de conservar el amor y la amistad se trata si al hacerlo no estamos claudicando ni negando nuestros principios pues muchas veces las personas se enemistan por motivos baladíes, opiniones diferentes e ideas opuestas que si somos tolerantes las podemos respetar y entonces convivir en paz, algo que hoy será posible, sobre todo en el amor.

Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio , están en el mejor momento para revisar asuntos legales, inclusive para la compra y venta de casas o de propiedades. El área del amor no es ajena a este movimiento equilibrado y para tu alegría comprobarás lo bien que te sientes al dejar atrás una situación que constantemente estabas trayendo a colación o una relación de dependencia con alguien, tal vez un “ex” con quien es menester cortar de raíz para poder empezar una nueva vida. Estás en un martes de afirmación y las inquietudes y actitudes dubitativas del pasado son historia, esto era lo que mejor te podía pasar para dar un paso hacia tu felicidad total.

En el caso del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, el tono de este martes no podía ser mejor para tu vida afectiva en general. Te sentirás con el valor necesario para reconocer y enmendar un error cometido y al hacerlo salvar una relación. En la medida que te propongas algo, lo lograrás. Las personas perezosas y apáticas siempre tienen una excusa para todo. En tu caso lo comprendes y en vez de asumir una postura cómoda te atreves a correr riesgos pues solamente así crecemos en la vida. Recuerda que quien dice “yo nunca me equivoco” lo más probable es que nunca haya intentado hacer algo nuevo y viva inmerso en un mundo rutinario y aburrido. ¡Eso no va contigo, y ahora lo comprobarás! Tu recompensa será, el amor.