Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio , este es un jueves excitante y sorprendente. Si te invitan a participar en una actividad social existe la posibilidad que conozcas personas que de una forma u otra te ayuden a sacar adelante tus planes económicos y proyectos que tienes pensados para comenzar a realizar tan pronto como comience el próximo mes de febrero dentro de unos días. Este día notarás un cambio impactante en tu vida. Durante este ciclo planetario se te revelarán muchas cosas, es como si repentinamente comprendieras lo que hasta ahora era evidente, estaba frente a tus ojos, pero no querías o podías ver.

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, donde hoy precisamente está la Luna no tienes nada que temer si actúas siguiendo tu corazón y no te envuelves emocionalmente con personas que son irresponsables y fantasiosas. Estos próximos días previos al eclipse lunar del día 21 serán inolvidables para ti en el aspecto sentimental. Tu vida sentimental se robustece y afirma durante este período astral y los tránsitos planetarios directos de Venus y Mercurio. Sabrás que a veces es preferible callarse a decir algo que pueda herir a terceros. Una palabra que no se dijo en un momento de ofuscación te ahorrará muchos dolores de cabeza.