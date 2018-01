¿Cómo incrementar la Sabiduría?

La Sabiduría no se encuentra en los libros que lees. La Sabiduría es un estado expandido de consciencia: es una Mente que no está pegajosa, que no se está llenando de pensamientos, sino que se está volviendo hueca y vacía. En el momento en que piensas en la Sabiduría, piensas en leer libros… ¡No! Eso es solo información.



Sabiduría es poder estar quieto y es no estar pegado ni atrapado en los Eventos. Foto: Shutterstock | Univision

