Hay un amor del pasado dándote vueltas en la cabeza y deberás estar muy atento para no complicar tu situación presente con situaciones de confrontación o recuerdos capaces de causar celos o escenas de pleitos con tu pareja actual. Esa persona amiga regresará nuevamente a tu lado.

Si tu signo es del elemento fuego , es decir los signos Aries, Leo y Sagitario , la fase actual de la Luna pone el énfasis en tu sector laboral nuevamente. Un miembro de tu familia o un amigo cercano espera poner un negocio con tu ayuda y solicita tu consejo, asesoría y experiencia en un trabajo complicado. Extiéndele tu mano y coopera con ellos, pero cuida tu tiempo e intereses. Las situaciones sentimentales que ahora se están presentando en tu vida te conminarán a tomar importantes decisiones y terminar algo que no te conviene. Es tu momento de las definiciones afectivas. En el amor se impone esperar, no precipitarte a la hora de las decisiones.

En el caso del elemento tierra Tauro, Virgo y Capricornio, si has tenido algunas dificultades recientes con tus cuentas, problemas bancarios, cheques o situaciones económicas similares hoy empiezas a ver soluciones y aclararse muchos asuntos semiparalizados. Verás como el dinero fluye hacia ti. Tal vez debas esperar un poco antes de invertir en un negocio que parece muy bueno, pero el cual no tiene mucha claridad legal. Observa cómo se desarrollan los acontecimientos. Debido al tránsito planetario actual y el movimiento de la Luna estás demasiado sensitivo y cualquier cosa que te digan puede herirte o tal vez la interpretes del modo equivocado. No te dejes envolver por pensamientos tristes. Una persona entrometida y enredadora puede estarte molestando mucho con sus impertinencias y comentarios acerca de tu pareja y relación actual.