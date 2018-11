Si eres un nativo del elemento aire, o sea, Géminis, Libra y Acuario un amigo sincero demostrará su lealtad confiándote un secreto que al conocerlo te evitará perder mucho dinero o hacer un mal negocio. Puedes haber comenzado un empleo nuevo el cual te tenga algo preocupado si no conoces bien sus mecanismos. No te angusties porque en pocos días los habrás dominado totalmente. Eso siempre sucede cuando hay algo nuevo que realizar. Pueden surgir algunos inconvenientes en cuanto a los planes que tenías con tu pareja, pero no te exasperes ni irrites porque con esa actitud inmadura no resolverías ningún problema. Tómalo todo deportivamente.