Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario están bajo el efecto de la semicuadratura de Urano y este aspecto tiende a crear cierto aire de inseguridad en lo que haces. Revisa bien tus cuentas, papeles, contactos, cerciórate que todo está en orden y no olvidas pagos importantes u obligaciones que debes asumir ya que tiendes a estar algo distraído o confuso. En el área sentimental podrías sentirte inseguro, y esa inseguridad manifestarla a quien está tu lado creando malestar ¿lo mejor?, no hablar lo primero que te venga a los labios porque podrías herir a quien amas o cometer una injusticia. Verás que todo estaba en tu imaginación.

Finalmente, los signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis también reciben el impacto de la semicuadratura de Neptuno y como mañana se inicia el tránsito retrógrado de ese lejano planeta, regente de Piscis, debes estar consciente que ciertos planes serán modificados a última hora. O sea, no des todo por hecho hasta que no cristalicen las cosas. Si alguien te debe dinero no cuentes con el mismo ni hagas planes o compras hasta no tenerlo en tus manos. Lo mismo ocurre con un trabajo o una promesa de amor. Manteniendo una actitud responsable en todo momento no habrá motivos para tener una desagradable sorpresa ¡al contrario! Vivirás un episodio sentimental inolvidable.