Horóscopo del 16 de febrero | Con el Año del Perro ha comenzado una nueva etapa en tu vida

La Luna se desplaza al signo de Piscis. Ya empezó a regir el año del perro de tierra en el horóscopo chino. No hay planetas retrógrados salvo el planetoide Ceres que lo está en Leo. Ha comenzado una nueva etapa en tu vida y sus repercusiones se harán sentir en todos los elementos zodiacales que de una forma u otra fueron influidos por el eclipse de ayer.



Las supersticiones alrededor de los eclipses El universo siempre ha causado curiosidad y miedo a la humanidad. Por eso a veces los hombres recurren a las supersticiones, que son el intento de explicar algo más allá de lo razonable. ¿Conoces algunos de estos dichos sobre los eclipses? Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. 0 Compartir Las mujeres embarazadas deben poner ganchos en su ropa para que su bebé no tenga problemas de salud. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Hoy en día, en algunas regiones, las mujeres aún tienen terror de que sus pequeños tengan algún problema al nacer. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las mujeres también solían amarrar un listón rojo y colocarlo en su vientre para no dar a luz prematuramente. Foto: Shutterstock 0 Compartir El mismo listón rojo se coloca en árboles frutales para evitar que el producto se pudra. Este rojizo pedazo de tela representaba alguna clase de protección mágica. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Antiguamente los chinos creían que un dragón llevado a su país intentaba devorar el sol. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por ello, lanzaban fuegos artificiales y golpeaban el gong para espantarlo. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Mientras que en la India no pueden comer aquellos alimentos preparados antes del eclipse, pues creen que el fenómeno permite crecer el número de gérmenes. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir ¡Por eso la tiran la basura, sin importar qué tan deliciosa sea! Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rajú era un demonio que intentó encontrar el secreto de la inmortalidad, pero los humanos frustraron su objetivo. Por eso, también en India, se cree que este ser intenta vengarse de la humanidad destruyendo su sol y su luna. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. 0 Compartir En algunas zonas de Pakistán se cree que pueden enterrar a las personas bajo tierra y el eclipse traerá curaciones misteriosas. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Piensan que la madre naturaleza les dará la solución a sus peticiones.

Para culturas antiguas situaciones incómodas o malvadas llegarían realizadas por agentes del caos. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El término ‘eclipse’ quiere decir ‘abandono’: remite a cómo se sentían algunos reyes y demás personas. La realeza pensaba que las fuerzas de la bondad y la luz los abandonaban. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. 0 Compartir Para ayudar a la lucha del sol y la luna sobre los presuntos demonios que los atacan, las personas se meten al agua. Es una forma de asistir a su pelea. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir En el antiguo México, se creía que los eclipses desataban guerras y peleas sangrientas. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Y tú, crees en alguna superstición en torno a este fenómeno natural? Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. 0 Compartir

Si tu signo es del elemento fuego, o sea, Aries, Leo y Sagitario este día se presentará con alicientes y estímulos, inclusive te estarán considerando para una nueva posición o responsabilidad en el lugar donde estés empleado o inclusive conseguir un nuevo puesto si lo que buscas es una ocupación diferente.



Los signos de tierra como Tauro, Virgo o Capricornio vibran en un tono sentimental. Sentirás el deseo de expresar tus emociones abiertamente y declarar lo que sientes a quien está a tu lado, no te quedes callado pues ahora el momento es de hablar, dialogar, comunicarte.

Los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario reciben ese toque de inspiración necesario para echar adelante un plan que no acababa de cristalizar. En el aspecto económico hay muy buenas noticias, particularmente si en días pasados hubo situaciones complicadas asociadas con tus ingresos y el trabajo, ahora se inicia una buena etapa.

En el caso de los signos del elemento agua como Cáncer, Escorpión o Piscis estarás viviendo una etapa diferente a la que viviste el año pasado por esta época pues al haber cambiado tus realidades y circunstancias también has cambiado tú, aunque no te des cuenta, y ese cambio será para bien, si lo encauzas adecuadamente y no te dejas influir por gentes negativas.

Los enamorados del tarot: ¿qué significa esta carta? En esta ocasión veremos qué significa que te salga la carta de los amantes o los enamorados en tu lectura del tarot. Esta pareja conforma la carta número seis, dentro de los 22 Arcanos Mayores de la baraja. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Lo primero que salta a colación con la carta de los enamorados es la clara alusión a Adán y Eva. En su representación más popular, como lo es en la baraja de Rider Waite, pero también en su gran mayoría, se ve a la pareja desnuda en el paraíso, uno frente al otro. Hay un árbol detrás de ella donde está la serpiente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Los amantes están siendo vistos y protegidos desde el cielo no por Dios sino por uno de los ángeles, que se piensa que sería el arcángel Rafael, relacionado con la protección y el aire. Una de las asociaciones del aire es la comunicación, la cual es necesaria evidentemente para una sana relación, algo central en la interpretación de esta carta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La capa morada del angel simboliza la realeza, un símbolo de cuán importante la comunicación es. El Sol brilla con fuerza sobre los amantes, brindándoles calidez y seguridad. El suelo es verde y fértil, que sugiere no sólo vida, sino prosperidad y felicidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La serpiente simboliza, como en la historia bíblica, las tentaciones que le llegan al ser humano y la eventual caída de gracia por rendirnos ante ellas. Atrás del hombre hay otro árbol en llamas, que representa la pasión que siente él. Curiosamente, son 12 flamas, que representan cada uno de los signos del Zodiaco, nuestro símbolo de tiempo y eternidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Los amantes básicamente es una carta que se inclina hacia el amor y el romance, como podríamos suponer, pero también sobre completarse y el alcanzar la paz. Habla de una unión armónica de opuestos para lograr un todo. Es la pareja como una entidad, llena de afecto y compromiso. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, esta carta también se puede interpretar como que hay que elegir entre varias opciones, que se necesita orientación sobre alguna decisión en nuestras vidas. Hay que dejar claras las prioridades y volver a evaluar las cosas en las que creemos para seguir adelante por el camino que creamos es el mejor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En cuanto al amor o una relación, los amantes simbolizan la pasión y sexualidad entre las dos personas. Representa la armonía y compromiso mutuo de juntarse, confiar en el otro y luchar para superar los obstáculos que se nos presenten. Ese 'bond' o unión puede ser muy fuerte e íntimo, pero también hay que reforzarlo depende de la tirada. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Los Enamorados también hablan de una fuerte conexión sexual entre ellos que va más allá de la gratificación instantánea o la lujuria del momento. Marca un deseo y pasión profundos que existe entre dos seres. La atracción física está ahí y es fuerte, pero también lo es el anhelo de intimidad con otra persona. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si la persona está soltera y no se trata de encontrar a su enamorado, la carta puede también representar la consolidación de tus propios valores, de tu sistema de creencia y principios. Es decir, que estás consciente de que primero debes amarte a ti mismo y sabes muy bien cuál es tu identidad, filosofía, valores y valor ante la vida. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Como todo el resto de las cartas del tarot, si en la tirada te sale invertida, también tiene otro significado. No necesariamente será negativo, pero ahí nos denota una falta de equilibrio y armonía. Que estamos indecisos y confundidos ante algo, una opción ante nosotros, que puede ser la pareja misma. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La carta de los amantes invertida habla de que estamos pasando por un período de dudas y cuestionamientos. No tiene que ver necesariamente con que queramos poner fin a una relación, sino puede ser que la rutina nos ha abordado, o estamos teniendo muchos conflictos sea con nuestro amor o con nosotros mismos en nuestro interior. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Invertidos, los amantes denotan que nuestras indecisiones nos están aturdiendo. Puede ser que nuestro comportamiento con nosotros mismos o con nuestra pareja se esté volviendo un tanto destructiva o inmadura, que tal vez esté dominada por adicciones románticas, sexuales o dañiñas que nos causan conflictos con todo y todos. ¡Cuidado! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La carta de los amantes / enamorados también tiene su propio significado de acuerdo a la posición en su tirada. Si habla de trabajo, es algo positivo, ya que puede denotar algún aumento, buenas ventas, la posibilidad de abrir algún negocio pero también que viene alguna fuerte decisión que tomar en ese aspecto. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Casualmente si la carta nos salió en algo relacionado a la salud, simboliza que podríamos tener algún desgaste físico, y eso es porque el amor es exhaustivo, te cansa. Por eso mismo, hay que prestar particular atención a nuestra dieta y hacer ejercicios para nuestro bienestar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si tu tirada es de tres cartas y te salieron los amantes en la posición del pasado, puede representar que hay un viejo amor (no necesariamente carnal, sino también alguien que te amó mucho, como tus padres) que está marcando tu pauta actual, o si estás casado, la confirmación de que esa unión está definiendo tu identidad ahora. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si los amantes te salen en el presente, puede ser que estás en un ambiente amoroso y comprometido, y depende si eres soltero o no, que estás a gusto contigo mismo, te quieres por lo que eres, o que tú y tu pareja están unidos e influyéndose el uno en el otro. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si la carta te salió en alguna posición del futuro, no necesariamente significa que llegará el amor a tu vida (aunque sí es una opción) pero debemos recalcar que la carta de los enamorados también simboliza una indecisión ante algún camino a tomar; es decir, que puede venir un periodo de dudas sobre qué hacer con nuestra vida y nuestra relación. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Finalmente, si la carta de los amantes te salió en la posición final de tu lectura, o la del "resultado", son excelentes noticias normalmente, ya que simboliza que sí habrán cosas satisfactorias en tu cuestionamiento o dilema, pero no sin antes haber pasado por una elección de por medio. O sea, que estarás tomando la decisión correcta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Por ejemplo, si preguntaste si vas a encontrar el amor o te vas a casar, el resultado sería afirmativo, pero no sin antes haber pasado por una fuerte opción o decisión. Tal vez decidir entre dos personas, o mudarte de casa, trabajo o ciudad para encontrar esa persona... Eso sí, son buenas noticias. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

