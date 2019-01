Finalmente, si eres un elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis es tu día para platicar con seres queridos, amigos, hijos o pareja ciertos asuntos que son delicados y requieren una conversación franca y sencilla, pero responsable y seria. Tu paisaje sentimental está bien auspiciado con el movimiento de la Luna a un elemento compatible contigo y la vibración del dos que hoy impera en el horóscopo. Es un miércoles de aprendizaje emocional, lo que sucedió no tiene por qué quitarte el sueño. Recuerda que cada persona es libre de escoger su propio camino. No es posible mantener atado a nadie en contra de su voluntad. Si estás libre, disfruta tu libertad y no te amargues tratando de revivir lo que ya no tiene sentido. Entra ahora mismo en Univision Horóscopos y busca tu signo para que puedas ampliar detalles y aprovechar mejor la energía cósmica que hoy te envuelve.