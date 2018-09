Hoy sábado la Luna está en Sagitario acercándose a la fase cuarto creciente. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Urano están retrógrados.

El impacto lunar de hoy a medida que se acerque la fase creciente acentúa la parte sensual de tu signo en la intimidad. Hay un proyecto económico el cual pondrá a prueba tu inteligencia y creatividad. Lo único que debes hacer para tener éxito es sentarte, organizarte y no malgastar tu tiempo en discusiones inútiles con personas poco inteligentes.

Si tu signo es del elemento fuego verás cómo obtienes resultados sorprendentes en todo lo que estás haciendo. Aprovecha este efluvio planetario para presentarte en alguna entrevista laboral, una oportunidad de empleo en algo relacionado con medios de comunicación. Tendrás frente a ti dos caminos y debes realizar una buena selección. Estás entrando un ciclo excitante en el amor y si tienes una pareja estable, ten cuidado con las infidelidades, coqueteos y flirteos, así también con ciertas situaciones sentimentales equívocas que podrían poner en peligro tu relación.

Si eres un signo del elemento tierra como lo son Tauro, Virgo y Capricornio la Luna de hoy tiende a volverte muy sagaz e impulsivo, pero también temerario. Aguarda un período de tiempo antes de colocar tu dinero en una acción bursátil o empeñar un objeto valioso. Si tienes un poco de paciencia verás como dentro de pocos días logras salir airosamente de una dificultad económica y superarla. No rompas una relación guiándote por un chisme. Este día no es bueno para dejar un empleo sino para analizar con sensatez lo que más te conviene y no actuar de forma inmadura o precipitada.

En el caso del elemento aire, como Géminis, Libra y Acuario no insistas en una relación sentimental si la realidad te está indicando todo lo contrario. El amor se presenta ahora con otro rostro y debes abrirte a la vida y así podrás disfrutarlo. Estás muy sensible y esto causa mucha nostalgia y recuerdos. Los pequeños contratiempos que se presentan en tus actividades cotidianas te causan molestias y dolores de cabeza reales. Para evitarlos trata de darle su lugar a las cosas y no empecinarte en lo que no tiene solución en estos momentos. Superarás las dificultades si estás trabajando en un negocio por cuenta propia relacionado con joyas, tiendas, compras y ventas, podrás tener ganancias extras y mejorar tus ingresos, pero guarda esas entradas adicionales para invertirlas en un futuro próximo.

En el caso del elemento agua, Cáncer, Escorpión y Piscis hay dinero y fortuna en tu horóscopo personal, pero no te dejes llevar por impulsos alocados ya que podrías perderlo en un juego irreflexivo o en un préstamo nada inteligente. Aplica tu estupenda intuición y verás como no tienes problemas a la hora de aclarar cuestiones sentimentales. Existe un clima ardiente en tu entorno y al mismo tiempo, con el impacto lunar de este día el tono que hay es de sorpresa y excitación. Cálmate, las cosas no son tan difíciles como te parecen y no es el momento de hacer tormentas en un vaso de agua. La palabra clave de este día es olvidar y perdonar ofensas. La experiencia desagradable del pasado no debe impedirte gozar tu felicidad actual. Cada encuentro es diferente y no te atormentes pensando que esta vez no funcionará.

Aún hay mucho más para tu signo específico en tu horóscopo diario que te invito a revisar ahora mismo.