Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario , un sueño revelador te puede dar dinero si lo anotas cuidadosamente y luego lo aplicas en algún juego lícito. Tu intuición está muy refinada, y también te ayudará mucho en tus cuestiones sentimentales. Termina un ciclo de separación y hay una reunión feliz en tu casa. Sin embargo, hay un aviso: antes de decir algo que pueda comprometerte o entrar en discusiones por cuestiones que desconoces, trata de encontrar la raíz de tus inestabilidades emocionales pues esa es la única forma de superarlas. Este lunes te debes cuidar bien, protegerte de la intemperie y no exagerar en lo que hagas. Ejerciendo precaución no tendrás dificultades y podrás superar cualquier eventualidad.

En el caso de los signos Géminis, Libra y Acuario, que son del elemento aire, si alguien te critica en tu trabajo o en tu familia, no lo tomes a mal sino como un estímulo para tu superación personal. Acuérdate siempre de esto: si las malas personas, los envidiosos y frustrados te critican y atacan no te preocupes, lo preocupante sería que te estuvieran aplaudiendo porque eso indicaría que eres como ellos. Estás en una buena etapa astral para iniciar tratamientos relacionados con las vías respiratorias y dejar hábitos negativos de salud como podrían serlo el fumar, una inclinación negativa a sustancias químicas o a pastillas para dormir. Hay cambios de trabajo, mudadas, actividades de todo tipo, viajes imprevistos y muchas cuestiones que deberás resolver a última hora. Estarás muy ocupado, y en el amor, de flor en flor. Si no tienes pareja no te inquietes, todo llega a su tiempo.