Si eres un nativo del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, la salud que hoy disfrutas es el resultado de tus acciones pasadas. Mantén tu ritmo de vida y no hagas cambios si te sientes saludable y bien. Cuando algo funciona no hay por qué estar inventando cosas nuevas. Sigue tus planes. No te ocupes en los fracasos anteriores ni pierdas energías lamentándote por lo que no puedes resolver. Si perdiste un empleo concéntrate en conseguir otro y no te estropees la vida quejándote. ¡Mucho optimismo es lo que ahora necesitas!