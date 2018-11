Este miércoles la Luna está en tránsito por el signo de Acuario, entrando en la fase cuarto creciente. Los planetas Venus, en Libra, Urano en Aries y Neptuno en Piscis continúan retrógrados.

El tránsito planetario de hoy es como un heraldo de muy buenas noticias sentimentales y de todo tipo. Se expande una vibración sanadora que nos ayuda a recuperar energías y prepararnos para la segunda quincena de noviembre que será muy intensa y movida en todos los sentidos.

Por ejemplo, si eres un nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo y Sagitario, estarás cargado de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una dosis alta de organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver sobre todo ahora que hay un influencia retrógrada de Venus y Urano, este último en tu elemento, creando ciertas complicaciones de última hora. Los efluvios planetarios que te están rodeando influyen de manera positiva en tu horóscopo y te permiten obtener resultados felices. Es un buen momento para intentar la reconciliación o al menos poner de tu parte para mejorar una relación que ha estado algo debilitada o tambaleante.

Si eres nativo del elemento tierra, o sea, eres de los signos Tauro, Virgo o Capricornio, aprovecha este día para iniciar algún tipo de régimen de ejercicios. La influencia lunar te ayudará mucho en ese sentido pues tu voluntad se fortalece y lo que te propongas conseguir podrás realizarlo. El aspecto laboral que hoy te envuelve es agradable y positivo. Podrás resolver muchos asuntos atrasados de manera fluida y sin muchas dificultades. No obstante, recuerda que si no te organizas bien puedes tener problemas futuros. Superarás una pequeña discusión o diferencia con tus asociados respecto a la manera de invertir un dinero. No obstante, si tienes negocios con tu familia debes tener diplomacia porque pueden herirse susceptibilidades personales.

En el caso del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, te asombrarás del nivel de energía que trae el tránsito de la Luna por tu elemento. Sin tener que abrir la boca para decir nada verás como el amor perdido recapacita y vuelve a tu lado. También se augura una reconciliación con un amigo con quien te has disgustado en el pasado. Si buscas un trabajo existen muchas posibilidades reales de conseguirlo, pero recuerda que debes poner siempre de tu parte para no agobiarte con las preocupaciones y no presentar una cara triste en ningún momento, sonríe frente a un espejo, verás lo bien que te resulta. Si algo negativo sucedió en tu vida amorosa no te atormentes pensando que es el fin de todo.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, como lo son Cáncer, Escorpión y Piscis, hay un llamado para que vivas más tus propios asuntos. Si tomas para ti los problemas ajenos empezarás a tener migrañas, jaquecas y dolores de cabeza. Deja que los demás hagan sus cosas a su manera, da un consejo y si no lo escuchan olvídate de todo y sigue tu vida. Si estás asociado con alguien y notas que se queda callado o cambia su actitud habitual trata de averiguar con tacto que es lo que sucede pues posiblemente haya algo importante lo cual debes conocer para evitarte un problema económico. Este es un miércoles excitante, pero también algo inquieto debido al tránsito de la Luna por el elemento aire que imparte cierto aire de desconcentración en tu aura y podrías decir algo que realmente no sientes. Cuida tus palabras para que no hieras a quienes te aman y están a tu lado. Un dinero pendiente llega en el momento preciso y el pago esperado resuelve un problema.

