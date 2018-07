¿Qué está ocurriendo en tu signo? Los nativos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, se enfrentan a nuevos retos, desafíos que pondrán a prueba tu capacidad de ajuste. No olvides que precisamente la inteligencia es esa capacidad que nos permite adaptarnos a los cambios y en la medida que lo hagas estarás procediendo cabalmente. Lo que hoy determines y hagas será la semilla de lo que recogerás mañana, de ahí la importancia de valorar tu tiempo que es tu vida. No hay necesidad alguna de complicarte con asuntos que no son de tu incumbencia, haz lo tuyo, ayuda a todos, pero no trates de imponer tus puntos de vista.