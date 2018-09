Si tu signo es del elemento fuego, como son los signos Aries, Leo y Sagitario no te impacientes pues el dinero llega, pero en el momento que ha de llegar. Las cosas si se precipitan no salen bien. La fortuna y el amor se acercan a tus puertas y no debes desesperarte. Este fin de semana haz planes para tener una tarde o noche agradable junto a quien te interesa, ya bien sea tu compromiso formal, tu pareja o un amigo o amiga que te inspira románticamente. Procura un par de horas de soledad con esa persona. La etapa salutífera existente en tu elemento te estimula a realizar actividades que combinen la mente y el cuerpo, como el yoga, o el Tai Chi, por ejemplo, pero también es buena para participar en competencias deportivas al aire libre. Así compensas la balanza y atraes a ti buenas energías.