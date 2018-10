Este fin de semana tu vida amorosa necesita una inyección de optimismo y frescura, algo que podrás darle con sólo cambiar un poco la rutina diaria. En tu trabajo las cosas marchan bien, pero no te distraigas en cosas irrelevantes porque si dedicas tu tiempo y energía a resolver cuestiones de poca monta estarías dilapidando los recursos humanos e intelectuales que tienes frente a ti.

En el caso de los signos del elemento tierra , como lo son Tauro, Virgo y Capricornio , debido al movimiento retrógrado de Venus asociado al de Urano y Neptuno es muy probable que estés en el medio de ciertas ondas desestabilizadoras en el lugar donde trabajas y podrías estar sintiendo esas influencias en tu vida. No te dejes llevar por esa vibración negativa pues todo lo que vaya a ocurrir sucederá en tu tiempo, y podrás resolverlo a satisfacción. El éxito te llega a través de actividades creativas. Algo que considerabas un pasatiempo empieza a darte dinero y se convierte en un trabajo lucrativo adicional. Tu vida económica tomará un giro sorprendente y novedoso.

Finalmente, en el caso del elemento agua, como son Cáncer, Escorpión y Piscis existen buenas vibraciones cósmicas a tu alrededor que te permitirán mejorar tu condición de salud actual si te has sentido inquieto por trastornos súbitos o aquejado por una dolencia cuya causa ignoras. No te alarmes sino atiéndete. Una diligencia económica que te había preocupado mucho durante estos últimos tiempos empieza a moverse positivamente en tu dirección y un juez dictamina un fallo sorprendente mediante el cual recibes una buena suma de dinero. Experimentarás una fuerza de atracción fuera de serie. Para ti no habrá nada imposible si te lo propones, tanto en el amor como en tu vida económica. Aún hay mucho más para tu signo específico en tu horóscopo diario que te invito a revisar ahora mismo.