En el caso de los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario sigue actuando de la manera como lo has venido haciendo en tu empleo y no te dejes llevar por inclinaciones negativas que no tienen nada que ver con la realización de tu trabajo. Haz cada cosa a su tiempo y lugar y todo saldrá bien. No siempre la forma como te llega el dinero y la fortuna tiene explicaciones. En el caso de tu signo, muchas veces la llave del éxito está en situaciones que parecen desconcertantes. No obstante, hoy puedes recibir ingresos inesperadamente y esa entrada inesperada te ayudará a vivir una linda tarde con esa persona que te interesa.