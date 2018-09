La Luna está en Escorpión, hay un sextil entre los planetas Júpiter y el planetoide Plutón, un aspecto de 60 grados muy favorable. Solamente los planetas Urano, Neptuno y el planeta enano Plutón continúan retrógrados, los demás están directos.

La mañana trae consigo cambios inesperados este día con el tránsito de la Luna al elemento agua y el aspecto de Júpiter. Hay una onda de transformación en tus planes de hoy por lo que debes ser prudente y no lanzarte inmediatamente a una aventura que puede ser complicada si obras alocadamente.

Si tu elemento es fuego, los signos Aries, Leo y Sagitario, no te impacientes a la hora de empezar o terminar una relación ya que ahora lo que más te conviene es mantener una actitud de espera y observación, las apariencias suelen ser engañosas y no debes dejarte llevar por impulsos emocionales. No dejes que los demás se aprovechen de tu buena actitud y disposición para delegar en ti sus responsabilidades, sin remunerarte como mereces. Una cosa es cooperar y ayudar a tus compañeros y otra es hacer el trabajo de ellos.

Los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio tienen la luz verde para sacar adelante un proyecto económico que estaba medio estancado y ponerlo a funcionar enseguida. Es tu día afortunado en los negocios, tienes una influencia positiva de Venus este día así que aprovéchala porque hay dinero y fortuna esperándote donde menos piensas. Tu personalidad vibra y en el amor estarás expuesto a nuevas situaciones, tal vez encuentros inesperados en los que la posibilidad del romance esté más cercana de lo que piensas.

Si tu signo es del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, concéntrate en lo que deseas en tu vida amorosa y no te guíes por lo que otros te digan. Tú tienes el juicio y la inteligencia necesarios para escoger lo que mejor te conviene y es mejor para ti sin necesidad de estar sujeto a los caprichos ajenos. Esta semana se vuelca al sector laboral en tu elemento aire, hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque la ilegalidad te costaría muy cara.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, como son Cáncer, Escorpión y Piscis regálate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas para resolver cierta situación familiar o sentimental reciente que pudo haberte preocupado durante la semana pasada. En el amor, no obstante, debes ser muy prudente porque una palabra mal dicha, o inoportuna, te comprometería. Pon tu mente en lo que deseas y verás como aún lo más difícil se materializa en tu vida íntima con un encuentro inesperado en un sitio público que va a actuar directamente en tu paisaje romántico y amoroso. Una llamada telefónica lo puede cambiar todo, no vaciles, sigue tus corazonadas, no rechaces al amor, muchas oportunidades no se repiten.

