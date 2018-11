No dejes escapar el amor por falta de comunicación. Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo. No permitas que la inercia la aparte de tu lado. Es el día de la conversación sincera para terminar tus dudas. ¡Anímate!

Si tu signo es Géminis, Libra y Acuario, o sea, eres del elemento aire, el dinero prometido puede tardar algo, pero esto no implica incumplimiento sino más bien demora y afortunadamente llegará en el mejor momento. Tómalo todo con mucha calma y serenidad para que puedas encauzar adecuadamente tus ideas y no agobiarte. Dedica más tiempo a resolver tus cuestiones domésticas antes de embarcarte en un empleo que te mantenga alejado de tu casa durante las noches. Se aclaran situaciones extrañas que te habían inquietado pensando que tu vida amorosa estaba en peligro. Lo que has soñado está a punto de convertirse en realidad, pero debes poner de tu parte en todo momento y no dejarte sugestionar o intimidar por gentes aprensivas.