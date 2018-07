Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario , entran en una etapa de emociones intensas donde las pasiones se reflejan en las palabras y acciones. Debes tener cuidado a la hora de emitir tus opiniones políticas o religiosas sobre todo en lugares públicos o centros de trabajo pues debido al apasionamiento que te envuelve podrías cometer alguna indiscreción y causarte problemas. Una cosa es reclamar los derechos y otra es protestar donde no tiene sentido ya que a nadie le interesa y estarías perdiendo tu tiempo, acude al lugar donde debes ir y en el momento preciso.

Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio , descubrirán nuevos intereses y estímulos, es tiempo de trazarte planes más concretos que te ayuden a conseguir lo que durante estos meses pasados del primer semestre del año intentaste lograr sin éxito. Ahora todo cambia pues estás en el mejor de los momentos para apoyarte en las experiencias pasadas y proyectarte con seguridad hacia tu destino sentimental o económico. Hay seguridad en tus pasos y esta convicción es la clave que te ayudará a dar ese salto cualitativo hacia adelante que durante tanto tiempo has estado deseando dar.

Los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario entran en una vía de arreglos y reconciliaciones, esto quiere decir que llegó el tiempo de hacer las paces y dejar atrás lo que pudo haber estropeado una amistad o una relación. Muchos problemas surgen por la mala comunicación, y este es el tiempo de reconocer errores y tratar de ponerte en el lugar de los demás, o sea, practicar la empatía. No tiene sentido estar arrastrando siempre algo que sucedió en el pasado o ser víctima de las murmuraciones o chismes de quienes no tienen otra cosa que hacer que hablar mal de los demás e inmiscuirse en asuntos que no les conciernen, ahora superas toda esa etapa.