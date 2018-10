Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario , aprovecha el efluvio de los planetas directos que están incidiendo en tu horóscopo e inclinando la balanza cósmica a tu favor. Hay varios aspectos planetarios en tu horóscopo que tienden a crear cierto desequilibrio emocional si no te plantas firmemente y tomas acción enseguida. No le des crédito a los rumores esparcidos por las personas negativas, concentra tu atención en la razón y en las circunstancias objetivas que te rodean, no en lucubraciones o chismes, especialmente los relacionados con tu vida amorosa.

Si eres un nativo del elemento tierra, como lo son los signos Tauro, Virgo y Capricornio, si tienes pareja se avecina un fin de semana único, si no la tienes ni te preocupes deja que la vida corra y fluya a través de ti. La misma es como un río en el que no podemos bañarnos dos veces puesto que cada vez es diferente. Ver ese cambio en todo lo que te rodea ya constituye un paso de avance. ¿Sabías que van a surgir buenas oportunidades dentro de tu trabajo, o si no lo tienes, una buena posibilidad de empleo? Mantente alerta, no dejes que las ventajas se te escapen.