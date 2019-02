Si tu signo es del elemento tierra , o sea, Tauro, Virgo o Capricornio , las noticias que te están llegando son muy buenas. Hay dinero en el ambiente si te mueves en el campo del arte o tus actividades laborales tienen que ver con la expresión teatral, la prensa, radio y comunicaciones en general. La posición de la Luna en este día al volverte inquieto y algo ansioso podría estropear tu relación si no la cuidas adecuadamente. Recuerda que siempre debes atender tu vida amorosa con detalles, ternura y dejando a un lado imposiciones. Tú sabes cómo hacer las cosas bien hechas cuando te lo propones. Si trabajas en tu casa, o desde tu casa, es un buen día para establecer nuevos contratos comerciales, pero si debes asistir a una entrevista laboral puedes estar demasiado agresivo. Controla tus impulsos y no causarás una mala impresión.

Finalmente, si eres del elemento agua como Cáncer, Escorpión o Piscis, no te impacientes, pronto llegará la respuesta esperada. Hay una onda de transformación en tus planes de este lunes por lo que debes ser prudente y no lanzarte inmediatamente a una aventura que puede ser complicada si obras alocadamente. No te impacientes a la hora de empezar o terminar una relación ya que ahora lo que más te conviene es mantener una actitud de espera y observación, las apariencia suelen ser engañosas y no debes dejarte llevar por impulsos emocionales, tan característico de tu elemento agua. Lo que está sucediendo en estos momentos en tu vida amorosa es una onda de renovación y rejuvenecimiento que te ayudará a salir muy bien de situaciones embarazosas y encontrar buenas respuestas a las interrogantes que te planteen, y para saber aún más al respecto entra ahora mismo en Univision Horóscopos y busca tu signo zodiacal con las predicciones para este día.