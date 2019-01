Este viernes en que la vibración numerológica es el seis, la vibración del amor, tenemos a todos los planetas directos y la Luna en tránsito por el signo de Piscis.

En estos momentos tu forma de ver la vida es dinámica y con el efluvio de Marte por el elemento fuego te sientes capaz de hacerle frente a cualquier situación que surja.

Si tu signo es del elemento fuego, tales como Aries, Leo o Sagitario, reaccionarás con rapidez en tu trabajo resolviendo problemas pendientes. En el plano sentimental, sin embargo, podrías estar algo entristecido recordando una situación que ya no existe, pero que en su momento te causó felicidad. No olvides que el presente es lo que cuenta, los recuerdos son eso, vivencias pasadas, experiencias y aunque la Luna pisciana de este día te vuelva algo nostálgico no dejes que la tristeza te impida disfrutar la vida a plenitud. El día se presenta lleno de sorpresas en todos los aspectos.

Si tu signo es del elemento tierra, o sea, eres nativo de Tauro, Virgo o Capricornio este es un momento feliz para las reconciliaciones, pues ahora con la buena influencia planetaria y la influencia de la Luna lograrás encontrar la energía para arreglar todo. Debes hacer esfuerzos de voluntad para incluir de manera definitiva tus planes de ejercicios cotidianos dentro de tu rutina diaria puesto que moverte, accionar tus músculos y articulaciones, es tan importante como alimentarte o descansar. Un poco de paciencia es todo lo que se requiere en estos momentos para lograr esas metas laborales que te habías impuesto, pero que por una causa u otra las estabas posponiendo dejándolas a un lado.

ESCUCHA EL PODCAST DEL NIÑO PRODIGIO:

Ritual para pedirle ayuda al Niño de Atocha



Si eres un nativo del elemento aire, o sea, eres Géminis, Libra o Acuario sientes una inspiración súbita que te puede colocar en el camino correcto a la hora de adquirir dinero y mejorar tu economía. Alguien muy ligado al mundo de la comunicación se te acerca y te ofrece una oferta muy tentadora y remunerativa. Un viaje que no esperabas está a punto de realizarse. Te encuentras en estos momentos en el medio de un serio proceso de transformación personal, de revisión de tu escala de valores, intereses, metas, planes y proyectos. Este es el ciclo de los viajes e invitaciones que no esperabas. Piensas eliminar de tu lista de amistades a esas personas que no te convienen porque no te han demostrado su sinceridad y lo tomarás como uno de tus propósitos del año que está comenzando.

Finalmente, si tu signo es del elemento agua, como son los nativos de Cáncer, Escorpión o Piscis tienes aspectos propicios en tu sector del dinero así que aprovecha lo que se presente y no le des las espaldas a las oportunidades. El amor también está bien auspiciado, pero demanda de ti un tono más tranquilo para no sentirte agobiado por las promesas hechas. La vibración del seis, que es la del amor, este día en que la Luna transita por un signo de tu elemento te envuelve con un aura atrayente y atractiva, lo que has soñado se convierte en realidad, el amor deja de ser una fantasía para volverse una realidad.

Y para que sepas más en torno a esta situación entra ahora mismo en Univision Horóscopos y revisa lo que los astros tienen deparado para ti en este día.