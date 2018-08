Aunque no lo veremos en esta parte del mundo su efecto se expande siempre por todos los signos zodiacales ya que ocurre la conjunción solar con la Luna.



En el caso de los signos de fuego, Aries, Leo o Sagitario, si has tenido dificultades laborales modifica tu actitud general. Si es algo externo trata de cambiarlo y si no puedes ve pensando en otro empleo donde te sientas más a gusto y puedas lograr tus objetivos de trabajo sin sentirte tenso todo el tiempo. Deja a las cosas seguir por el camino que van y no interfieras tratando de hacer tú la parte ajena, sobre todo si hay envuelto dinero o cuestiones legales y careces de la experiencia necesaria para resolver por tu cuenta las dificultades presentes. Importante: en cuestiones sentimentales evita guiarte por apariencias, podrías llegar a conclusiones erróneas.