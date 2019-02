Este domingo 10 de febrero con la Luna en Aries y la vibración del número seis, que es el número del amor, tenemos a todos los planetas en tránsito directo.

Es el día importante del tránsito de Mercurio hacia Piscis lo cual inaugura una etapa diferente en tu vida afectiva. Aplica de forma creativa tu sentido del humor y toma deportivamente cualquier circunstancia adversa que surja.

Mercurio entra en Piscis: ¡a plantar los pies sobre la tierra! Cargando galería



Si tu signo es del elemento fuego, como lo son Aries, Leo o Sagitario, algunas actividades que hoy se te presentan quizás no sean totalmente de tu agrado, pero las enfrentarás con tu mejor disposición y lograrás realizarlas exitosamente. Acuérdate que dentro de ti está la posibilidad de ser feliz, inclusive estando lejos de quien amas porque sabrás compensar y recuperar el tiempo perdido. Lo único que tienes que hacer es no disgregarte, y concentrar tu energía en una sola dirección. Este es un momento de corazonadas e intuiciones y si las sigues descubrirás el amor en alguien que conociste hace poco y te ha robado el sueño. No te detengas y sigue adelante sobre todo si estás libre, o tu relación actual está al terminarse.

En el caso de los signos telúricos, o sea, del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, gozarás de un día positivo en el plano físico, pero recuerda que tú respondes mucho a tu actitud mental y emocional. Si no cuidas tu mundo interior y te dejas impresionar por factores externos y comentarios absurdos dañarías tu salud. Ciertamente van a ocurrir cosas inesperadas en tu vida laboral que podrían inquietarte, pero para sacarles el mejor partido no debes reaccionar enseguida sino estudiar el por qué de la situación, ver su lado positivo y actuar después con calma, una actitud que también se aplica a tu vida sentimental.

Baño para encender la chispa del amor Cargando galería

Si eres un signo del elemento aire, como lo son Géminis, Libra y Acuario, mantén una posición muy discreta en un negocio y no agobies a los demás con preguntas constantes. Tu insistencia desproporcionada en la firma o cancelación de un contrato puede alejar de tu lado la oportunidad que aguardas para tener dinero. Tu momento esperado está llegando y lo que más te preocupaba se solucionará. Donde menos esperas hay éxito pues tu signo está recibiendo una buena onda económica, sigue tus intuiciones. Hay una persona muy próspera, que desea firmar contigo un contrato y esto les dará dinero a los dos en breve tiempo. Debes cuidarte mucho para no caer presa de las píldoras y somníferos creadores de hábitos si durante estos días estás padeciendo de insomnio o has visto alterado tus patrones normales de sueño.

Finalmente, en el caso de los signos del elemento agua como Cáncer, Escorpión y Piscis, prueba con alternativas mucho más naturales, durante mucho tiempo has estado esperando el momento de decir lo que sientes, y tal vez hasta habías llegado a pensar que el amor ya no era para ti. Esa situación ha comenzado a cambiar desde ahora mismo y un encuentro feliz te lo demostrará. Ahora se aproxima una etapa de trabajo y remuneración, económica, así que si te has sentido mal por la noticia de algún despido o cesantía reciente no te agobies pues las perspectivas presentes son muy auspiciosas y todo se solucionará pronto.

Entérate de esto y mucho más entrando ahora mismo en Univision Horóscopos

