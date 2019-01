Por ejemplo, si eres nativo del elemento fuego, o sea, eres Aries, Leo o Sagitario, aprovecha este impacto astral positivo para tu vida íntima. Si tienes pareja, ponle energía positiva a tus relaciones, si no la tienes, no te inquietes pensando lo que puede o no puede suceder sino más bien concéntrate en tu realidad ya que eso es lo que interesa siempre, lo que está ocurriendo en este momento, en el aquí y el ahora. Hay varios aspectos astrales que atraen a tu elemento fuego muy buenas energías en el plano sexual, pero cuidado, no te gusta mucho ceder y darle la razón a otras personas, pero al mismo tiempo puedes ser justo y razonable cuando te lo propones. Si ahora te percatas que cometiste un error en tus relaciones afectivas pide disculpas a la persona herida y verás como todo se arregla.