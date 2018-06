Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario , se mueven en la onda de la expansión sentimental. Esto quiere decir que tus intereses se van a expandir de una forma impresionante y novedosa haciendo algo que no habías hecho antes. Se termina el período de espera en el amor y surge el romance inesperado, pero intenso y lleno de potencial para llegar a la consecución de tus sueños.

Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio caminan ahora con paso firme y seguro encima de un terreno que les conducirá al éxito. Sabes lo que debes hacer, y lo haces. Esta certeza te ayudará a convertir en realidad tus sueños de amor, de prosperidad y de desarrollo en general. Escucha tu voz interior pues ahora tu intuición está muy bien desarrollada en tu elemento tierra y si mantienes un ojo y oído atentos a todas las señales que te están llegando pronto conseguirás lo que has estado añorando, sobre todo en tu vida amorosa.

Los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, entran en el nuevo semestre con mucho entusiasmo. Hay toda una onda alegre en tu entorno y te sientes muy optimista y confiado que en esta etapa del año lograrás lo que no has podido lograr aún. Hoy te envuelve ese tono esperanzador y entusiasta que te inspira a la acción y a no dejar nada para después. Con esa actitud resuelta y decidida conquistarás tus metas.