Se intensifican tus emociones y se acentúa tu carisma para la conquista de todo tipo, tanto en el orden personal como social y laboral. Estás a punto de comenzar un ciclo estable en tus asuntos sociales y sentimentales, pero las actitudes alocadas y precipitadas pueden causarte desaciertos. Lo más recomendable es que no te lances a lo desconocido sin estar seguro del terreno que estás pisando para que tus pasos sean seguros en tu vida en este nuevo año que está comenzando.

Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario no alimentes recuerdos que te entristecen y si algo terminó es hora ya de enfilar tu vida en otra dirección. En la medida que lo haces logras lo que quieres, tu fuerza de voluntad es el instrumento para consolidar los cambios amorosos. La manera en que reaccionas frente a las circunstancias nuevas que están incidiendo en tu vida te sorprenderá ya que ahora no solamente actúas de forma rápida y expedita sino con mayor conocimiento de causa. Abre tu corazón a las novedades, a las situaciones inesperadas en las que surgirá desde una oportunidad imprevista para mejorar tu economía hasta una cita a ciegas en la que el amor será el resultado feliz que tanto anhelas ¡este nuevo año se abre frente a ti lleno de oportunidades!

Si tu signo es del elemento tierra , como lo son Tauro, Virgo o Capricornio , todo puede cambiar para ti en la medida que también cambies tu actitud ante la vida y te vayas flexibilizando y adaptando a todos los escenarios diferentes que se estarán presentando durante todos estos meses que tienes ahora por delante. Vivirás una aventura fuera de la rutina ya bien sea con tu pareja o si no la tienes, ve considerando un viaje con amigos o amigas donde haya diversión, alegría y la posibilidad de conocer gentes muy interesantes. Lo importante es un cambio de escena. Hay indicios de cambios favorables dentro de tu vida laboral porque en este ciclo actual se renuevan muchas cosas obsoletas y una de ellas es una situación que estaba indefinida empiezas muy bien el año 2019.

UN RITUAL DE AÑO NUEVO CON EL NIÑO PRODIGIO:

Si tu signo es del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario , este es un período muy interesante en tu trabajo. Los primeros días del año serán estupendos en el plano del trabajo ya que estarás dando pasos concretos dentro de un período que te ayudará a salir de un aprieto económico apremiante. Recibirás noticias alentadoras asociadas a una demanda legal, una herencia o un trámite jurídico que estaba empantanado. Algo que siempre debemos cultivar es nuestra capacidad de sorpresa, de admirarnos ante la naturaleza y la belleza que nos rodea. Este primero de enero lo inesperado sucederá en tu vida sentimental que te colocará en un camino muy interesante que pensaste no ibas a volver a transitar.

Finalmente, en el caso del elemento agua, en todo momento guíate por tu intuición y tu sentido común, pero no dejes pasar por alto la oportunidad que la vida de va a presentar al comenzar este mes de enero y el nuevo año 2019. Advertencia: Mercurio sigue retrógrado, es tu regente, y no debes Harás algo nuevo, diferente, vibrante. El amor ahora adquiere un tono intenso y apasionado y lo principal es que no dejes pasar la ocasión de vivir una intensa experiencia.