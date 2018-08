Si tu signo es el del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo o Capricornio comienzas el mes de agosto con luz verde para continuar en el camino que has emprendido en tu vida amorosa aunque inicialmente hayas tenido algunas experiencias no del todo agradables, te sientas preterido o en un segundo lugar. Sigue y tendrás el triunfo. Es tiempo de tomar en tus manos las riendas de tu destino y no dejarte envolver por gentes menos inteligentes que tú.