Cáncer – Viernes 7 de septiembre de 2018: tu vida íntima se enriquece

Se auguran cambios muy importantes ya que pondrás en práctica ideas muy atrevidas. No esperes más y cambia aquello que debe ser cambiado para que logres lo que realmente deseas de la vida. Tu personalidad se vuelve muy atrayente y si estás soltero o soltera este será un fin de semana muy significativo.

Amor

No te sientas agobiado ni triste si te incumplen una promesa sino más bien ¡alégrate! Las cosas que suceden de esa manera casi siempre tienen un buen final porque te ayudan a entender mejor a esa persona que te interesa.

Salud

El tono imperante en tu horóscopo es saludable. Esto es muy bueno ya que te da tranquilidad mental, particularmente si has estado algo preocupado por ciertos malestares recientes a los cuales no estabas habituado.

Trabajo

Vas a encontrar cambios en tu trabajo, ya bien sea de jefes, supervisores u horarios. No te agobies, tómalo todo como un reto a tu inteligencia y capacidad laboral pues de esa manera conviertes cualquier situación negativa, en algo muy positivo.

Dinero y fortuna



La buena influencia de Júpiter –el benefactor- en tránsito por tu elemento, agua, te ayudará a resolver cierta cuestión económica que te preocupaba. No obstante, ese dinero que llega a tus manos debes ponerlo a funcionar y no efectuar compras impulsivas. Vas a tener en tus manos una buena oportunidad, no la desestimes.