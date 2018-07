Cáncer – Viernes 6 de julio de 2018: te animarás a dar ese paso osado

Hay ciertas circunstancias que te colocan en situaciones que no habías previsto. Sin embargo, el resultado final es favorable para ti así que este fin de semanas sonreirás interior y exteriormente porque el agua habrá recuperado su nivel. Las inquietudes y preocupaciones serán cuestión del pasado ya que ahora vives tu presente con intensidad y seguridad, sabiendo que en todo momento lo que determines será lo que ocurrirá.

Amor

Nadie podrá crear muros de separación entre tú y la otra persona y cualesquiera hayan sido las circunstancias pasadas este es el tiempo del arreglo, la buena disposición, del cariño y la recuperación afectiva. Es tu ciclo de cumpleaños y los regalos que recibirás no serán tanto materiales sino de otro tipo porque alegrarán tu ser interno.

Salud



No te inquietes por lo que no puedes resolver ya que eso solamente te causa ansiedades y depresiones y luego repercute negativamente en tu salud. Este viernes proponte tomar las cosas con calma y no dejarte influir negativamente por situaciones adversas.