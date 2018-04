Cáncer – Viernes 27 de abril del 2018: un fin de semana de autoexploración

No tomes riesgos con tu dinero en este día sino más bien espera que tengas todos los elementos en tus manos antes de firmar papeles o comprar algo que requiera una inversión fuerte. En el amor, no caigas en lo primero que surja, analiza, discierne, observa reacciones.

Amor



En estos momentos está cambiando tu paisaje afectivo y algo que te parecía improbable se materializa de una manera positiva. No te inquietes si algo no te sale como lo has planeado ya que felizmente aquello que esperabas ahora se va a resolver de una forma amistosa, canceriano.