Cáncer – Viernes 20 de julio de 2018: una corazonada que te inspirará

El fin de semana trae sorpresas y realizaciones en tu vida pues ocurre lo que menos pensabas, algo muy positivo que acentúa la feliz cualidad de este período tan importante de tu vida. Sin embargo, debes ser muy prudente y no tomar decisiones en medio de una gran euforia porque podrías errar.

Termina con lo que te está causando dolores de cabeza sentimentales o económicos. Corta por lo sano, pero sin perder el tono sensible que debe primar siempre en tus conversaciones y relaciones con los demás como corresponde a la naturaleza sensible de tu signo canceriano.

Amor

Salud

Estos últimos días del mes de julio con el período que se inicia desde hoy estarás en control de tu salud lo cual es estupendo pues las tentaciones para comer y beber, abundan. Si no te dominas podrías excederte o cometer imprudencias que luego lamentarías.

Trabajo

El segundo semestre del año llega con algunas tareas pendientes lo cual, dado tu temperamento, tienden a causarte ansiedad pues quieres resolverlas todas de forma inmediata. Lo mejor es que las planifiques para que hagas las que puedas realizar y pospongas para otro momento las que no sean tan importantes.

Dinero y fortuna



Cuida más tu bolsillo porque aunque el dinero fluya en la medida que te lo propones podría gastarlo de forma irresponsable. No te dejes engatusar por ofertas de vendedores impertinentes y si no necesitas realmente algo no lo compres.