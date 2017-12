Cáncer – Viernes 15 de diciembre 2017: Una circunstancia insólita que te acerca al amor

Noticiero astrológico: La Luna, tu regente, está en Escorpión, pero empieza a moverse hacia Sagitario. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados.

No hay nada negativo en tu panorama astral así que pon a funcionar tu voluntad y lograrás lo que anhelas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, evita ser repetitivo pues pronto estarás en otro marco mental. Al problema ¡solución, no lamentación! Ocurre un proceso de reflexión y estabilidad que te ayuda a poner los pies sobre la tierra, sin olvidar tu intuición. Ve haciendo planes concretos para pasar este fin de semana en un sitio íntimo.



publicidad

Amor

Si te has sentido con una preocupación que no acababas de definir deberás actuar y no seguir esperando que sean otros quienes den ese primer paso, que eres tú quien debe dar. No debes posponer más la dicha porque hoy es tu día y no mañana.

Salud

Con el impacto síquico que estás recibiendo podrás dejar atrás un mal hábito de salud. Este es un momento excelente para eliminar de tu vida las preocupaciones innecesarias que solamente te causan desajustes y ansiedad.

Ritual para recibir abundancia en esta navidad





Descubre cómo decorar tu árbol de navidad según tu signo Existen miles de árboles adornados de manera diferente en estas fechas, y si bien, todos representan la misma idea, quienes lo han decorado, reflejan en el aspecto de su árbol de Navidad, los rasgos más ocultos de su personalidad. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En esta época, todos estamos preocupados por adornar nuestro árbol de la mejor manera posible, pero ¿Sabes cómo debes decorarlo según tu signo? Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Aries

Al igual que la personalidad de los arianos, su árbol debe ser inmensamente grande e imponente, adornado hasta la última rama. Brillante como ellos, usa colores llamativos. El rojo debe ser el tono predominante. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tauro

Tauro es de los que se sienta cada noche a buscar paz y tranquilidad en su hogar. El árbol de Tauro debe ser sumamente tradicional. Cálido, templado, y lleno colores tenues. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir De preferencia un árbol natural, procura adornarlo de una forma elegante. Un solo tono es perfecto para ti, colores tradicionales como verde o rojo son los que van contigo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Géminis

Géminis optará por un árbol cero tradicional. A este signo le encanta lo sofisticado, artificial, refinado y elegante. El árbol de Géminis es toda una novedad para quienes visiten su hogar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Son personas muy versátiles, un árbol moderno, fuera de lo común. Brillante y vistoso, con colores que llamen mucho la atención es el ideal para ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cáncer

Es un signo sumamente hogareño, el árbol de Cáncer debe estar dotado de adornos familiares que desde generaciones anteriores hayan formado parte importante de la vida de este signo. Cáncer disfruta de decorar su árbol en compañía de los suyos, esto lo hace sentir resguardado, protegido y querido. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Es un signo muy emocional, un árbol de estilo retro de preferencia ya que les hace recordar momentos agradables. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leo

El dorado es indispensable a la hora de decorar tu árbol de navidad, es tu color. También complementarlo con muchas luces hará que te sientas en perfecta armonía. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si bien el árbol de Leo lucirá hermoso, es posible que su factura de luz en el mes de diciembre no contenga cifras agradables. El árbol de Leo explota en luces, y dotado de colores dorados y propios de la realeza, te sentirás orgulloso de tu creación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Virgo

Moderno, simétrico, sin mucha carga, combinado, elegante, algo sobrio y sin demasiadas cursilerías. ¡El árbol perfecto para Virgo! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Optas por un árbol navideño sobrio, sin tantos adornos. Un poco de nieve o escarcha le dará ese toque de pulcritud que te distingue. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Libra

No te gusta llamar mucho la atención por eso te preocupas por una decoración de un árbol cálido con adornos que le den un toque refinado, detalles de ángeles y velas para complementar te pueden ayudar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El árbol de Libra puede que resulte uno de los más hermosos. La elegancia y la delicadeza se imponen en su decoración. Lo importante es que no llame la atención, pero que tenga algo que lo haga diferente a los demás. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escorpión

Tu árbol se inclina por lo austero, nada de cosas que llamen mucho la atención. Algunos listones o moños que sirvan como esferas, pueden ser ideales para lograr esto.

Elegante y con ese toque de misterio y ocultísmo, solamente propio de la personalidad de los de este particular signo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sagitario

Sin duda algún, el árbol más alegre. Tu árbol debe ser colorido y con mucha personalidad como tú. Colores, adornos por doquier, luces, música y detalles de todo tipo. Así es el árbol de uno de los signos más positivos del zodiaco. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Capricornio

Puede que Capricornio apenas se haya enterado de que se acerca Navidad, y por esto, ha decidido armar algo rápido y sin mucha consideración. Un árbol quizás pequeño, en un rincón de la casa, con el simple fin de cumplir con la tradición. Adornos sobrios y reservados, alejados de las excentricidades Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Acuario

Acuario es excelente en creatividad. Les gusta lo moderno, original y brillante. El plateado es el color que puede funcionar para esto. Algo fuera de lo común…quizás un árbol blanco, con bolas plateadas y azules pueda ser la idea perfecta para este año. La idea es armar algo moderado, pero innovador. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Piscis

El árbol de Piscis está lleno de colores naturales y energéticos, como el azul y el verde. Elegante, discreto y sumamente delicado, este será sin duda alguna el árbol más místico de nuestro zodiaco. Por supuesto, no puede faltar la variedad de regalos debajo de las ramas, para sorprender a todos Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir



Trabajo

Has comenzado una etapa de transformaciones en tu vida laboral y muchos tendrán una carga extra de trabajo, comienzan otro o se dedican a realizar algo totalmente diferente a lo que han venido haciendo hasta este día. Todo se renueva.

Dinero y fortuna

Hay un giro positivo en tus asuntos de dinero pues desde hoy se ha abierto una ventana positiva en tu vida económica. Empiezas un ciclo formidable de crecimiento financiero que para ti representará una etapa de ganancias y ascensos ya bien sea producto de tu trabajo empresarial o un negocio por cuenta propia.